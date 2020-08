Traffico da bollino rosso nel primo fine settimana di agosto (Di sabato 1 agosto 2020) Le immagini dall'elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna in A/14 Direzione Sud tra Bologna e Castel San Pietro. Viabilità Italia è riunita per il monitoraggio del Traffico veicolare in questo primo fine settimana del mese di agosto, contraddistinto da previsioni di Traffico da bollino rosso.Diverse le situazioni di Traffico sostenuto che si sono registrate già dalle prime ore di questa mattinata. Alcuni rallentamenti si segnalano in uscita dai principali centri urbani, nonché in ingresso dai confini di Stato, ove presso il Traforo del Monte Bianco si registrano 45 minuti di attesa in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur. Si segnalano inoltre code a tratti e rallentamenti ... Leggi su ilgiornale

