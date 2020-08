"Quanta paura". Il dramma di Elisa Isoardi: racconta tutto sul tumore (Di sabato 1 agosto 2020) Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista al settimanale "Nuovo" e ha ricordato un momento buio del 2014: "Quanta paura per quel problema alla gola!". Archiviata l'esperienza a "La Prova del Cuoco", chiusa per bassi ascolti, Elisa Isoardi si prepara a stupire a "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci in onda su RaiUno dal 12 settembre. Poi la ritroveremo al timone di "Check-up", programma sulla salute. Ma la conduttrice, durante la chiacchierata con "Nuovo" è tornata sul serio problema di salute che la colpì sei anni fa: un polipo alle corde vocali. All'epoca conduceva Unomattina e avvertiva costantemente raucedine e senso di pesantezza alla gola. Così si sottopose a un controllo dallo specialista che scoprì il polipo sulla ... Leggi su iltempo

