Previsioni Meteo, sabato 1 agosto di caldo torrido in tutt’Italia: nel pomeriggio picchi diffusi di +42°C (Di sabato 1 agosto 2020) Previsioni Meteo – Ancora una giornata rovente per l’Italia. L’alta pressione nordafricana rimane abbastanza stabile sul Centro-Sud Europa e con massima efficacia proprio sui settori mediterranei centro occidentale in genere. A dire il vero, le isoterme alle quote medio basse sarebbero, per oggi, in leggerissima flessione sui settori peninsulari, soprattutto centrali e adriatici, poche variazioni sul resto del paese, ma anche lì dove è previsto un calo dell’isoterma, non ci sarebbero grosse variazioni in termini di temperature al suolo per via di un terreno e bassi strati già fortemente surriscaldati o comunque, semmai, variazioni minime. Dunque, ancora una giornata di caldo torrido con +35/+36/+37°C diffusi da Nord a Sud, naturalmente ... Leggi su meteoweb.eu

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - GattaMatta9 : RT @Enfantt04030949: previsioni meteo : boccheggiano anche i pesci nell'acqua.. 1 #agosto2020 - infoitinterno : Previsioni meteo 31 luglio / 2 agosto: Temperature sopra la media, da domenica in calo - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: velato Temperature min 36 max 36 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: velato min 36 max 36 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì CAMBIO RADICALE, PIOGGIA, GRANDINE e Giù di 10°C. Ecco DOVE iLMeteo.it Le previsioni meteo per domani, domenica 2 agosto

Le previsioni meteo per domenica dicono che sarà una bella giornata al Sud e una brutta giornata al Nord. Di mattina pioverà in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia e in provincia di Milano. Di ...

Dopo il caldo arrivano i temporali (anche forti): le previsioni per il weekend

Clima soleggiato e caldo con possibili rovesci e temporali anche forti. Sono queste le previsioni del tempo di Meteotrentino per sabato 1 e domenica 2 agosto. Si parte con sole e caldo venerdì 31 lugl ...

Le previsioni meteo per domenica dicono che sarà una bella giornata al Sud e una brutta giornata al Nord. Di mattina pioverà in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia e in provincia di Milano. Di ...Clima soleggiato e caldo con possibili rovesci e temporali anche forti. Sono queste le previsioni del tempo di Meteotrentino per sabato 1 e domenica 2 agosto. Si parte con sole e caldo venerdì 31 lugl ...