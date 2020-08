Omicidio-suicidio nel Torinese: guardia giurata uccide la compagna e si spara (Di sabato 1 agosto 2020) Omicidio-suicidio nel Torinese. A chiamare i carabinieri i vicini di casa, allarmati dagli spari. L’uomo, guardia giurata, ha ucciso la moglie e si è suicidato sparandosi. I fatti sono accaduti a Vitonovo (Torino) dove sono intervenuti i militari della compagnia di Moncalieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica delittuosa. Omicidio-suicidio nel Torinese. A Vinovo, i militari della compagnia di Moncalie sono interventi su segnalazione dei residenti in una abitazione in via Tetti Rosa, dove hanno trovato due cadaveri, quello di un uomo e quello di una donna, rispettivamente Gianfranco Trafficante, 46 anni e Emanuela Urso, di 44. Si erano lasciati un mese fa. Secondo una primo ... Leggi su limemagazine.eu

