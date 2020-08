"Non possiamo più aspettare". Conte, il diktat del sindaco di Lampedusa contro gli sbarchi e quel dubbio sul 2011 (Di sabato 1 agosto 2020) Totò Martello è allo stremo. Il sindaco di Lampedusa si appella direttamente a Giuseppe Conte in attesa di una risposta: "L'hotspot di Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d'accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena". Il primo cittadino ribadisce all'Adnkronos che la situazione è molto grave e non si può aspettare un giorno in più. "Non riesco a capire - si chiede poi - per quale motivo, essendoci stati più sbarchi in questo periodo del 2011, quella volta venne ... Leggi su liberoquotidiano

