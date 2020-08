Meteo prossima settimana 2° ondata di CALDO sino a Ferragosto (Di sabato 1 agosto 2020) Ricordate quando avevamo parlato delle proiezioni Meteo climatiche di agosto? Avevamo espresso la nostra opinione, al di là di quelle che era le proiezioni modellistiche stagionali ampiamente discusse. La nostra opinione, chi ci segue costantemente lo sa, è che la prima metà di agosto potesse riservarci amare sorprese. Amare dal punto di vista del CALDO, della canicola, della calura, dell’afa. E’ quello il periodo peggiore, un periodo che statisticamente può proporci incredibili avvezioni di calore sahariano. CALDO eccezionale in questo agosto. Credit fotoiStock.Quest’anno la statistica potrebbe essere rispettata. Carte alla mano, l’Anticiclone Africano potrebbe ripresentarsi entro la conclusione della prima settimana d’agosto e potrebbe non ... Leggi su meteogiornale

3BMeteo : Buona notizia #meteo: stop al gran caldo almeno per qualche giorno - solonews1011 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: stop al gran caldo almeno per qualche giorno - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: caldo intenso fino a Sabato con punte di 36-38°C. Aumento dell'afa nel fine settimana, calo termico nei p… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana: nei primi giorni della prossima settimana si allenterà la morsa del caldo, ma dal 5-6 agosto le temperatu… - tittigatto : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: stop al gran caldo almeno per qualche giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo prossima Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì CAMBIO RADICALE, PIOGGIA, GRANDINE e Giù di 10°C. Ecco DOVE iLMeteo.it Zazoom Blog 6 minuti fa

Questo il programma di manutenzione ordinaria del servizio di spazzamento e diserbo previsto per la prossima settimana: Lunedì 3 agosto interventi in Via Molinari e nella zona industriale; Martedì 4 a ...

Meteo CATTOLICA: sole e caldo oggi e nel weekend

In particolare avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 23km/h, al pomeriggio mod ...

Questo il programma di manutenzione ordinaria del servizio di spazzamento e diserbo previsto per la prossima settimana: Lunedì 3 agosto interventi in Via Molinari e nella zona industriale; Martedì 4 a ...In particolare avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 23km/h, al pomeriggio mod ...