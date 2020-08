Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2020: numeri e combinazione vincente (Di sabato 1 agosto 2020) Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 30 luglio, non ci sono stati né 6 né 5+. Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 28 (109) 75 (56) 85 (54) 5 (49) 19 (49) Cagliari: 7 (97) 39 (96) 2 (70) 17 (66) 38 (63) Firenze: 43 (87) 62 (79) 88 (70) 53 (63) 29 (59) Genova: 38 (181) 88 (106) 18 (76) 47 (63) 61 (62) Milano: 47 (70) 87 (64) 74 (60) 17 (56) 56 (40) Napoli: 24 (112) 37 (69) 4 (65) 74 (64) 5 (63) Palermo: 6 (86) 55 (76) 17 (73) 16 (71) 21 (66) Roma: 67 (81) 42 (75) 60 (73) 87 (61) 78 (59) Torino: 40 (76) 80 (66) 58 (64) 19 (54) 83 (53) Venezia: 75 (119) 3 (94) 11 ... Leggi su quifinanza

infoitcultura : Estrazioni del Simbolotto Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 30 luglio - infoitcultura : SuperEnalotto e Lotto in diretta: estrazioni giovedì 30 luglio 2020 live con numeri vincenti e Simbolotto (Video) - infoitcultura : Estrazioni Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto giovedì 30 luglio 2020: i numeri vincenti - infoitcultura : Lotto, Superenalotto, 10eLotto, e Simbolotto: le estrazioni del 30 luglio - infoitcultura : LOTTO E SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti estrazione 30 luglio: Superstar e quote -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

In tanti anche stasera avranno puntato € 1 sui propri numeri fortunati, nella speranza di diventare presto milionari, come già successo ad oltre 100 giocatori in Italia. I numeri vincenti dell’estrazi ...Estrazione dei giochi del superenalotto oggi alle 20.00 la sabato 1 agosto . Il montepremi di oggi del gioco principe del Superenalotto è di 20.700.000 €. L’estrazione dei giochi del lotto: Superenalo ...