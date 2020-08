Inter, Conte polemico: “Critiche ingenerose, non mi sono piaciute. Su Messi…” (Di sabato 1 agosto 2020) L'Inter si impone sull'Atalanta nello spareggio per il secondo posto. La formazione di Antonio Conte chiude a un solo punto di ritardo dalla Juventus.caption id="attachment 979969" align="alignnone" width="1024" Conte (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ANTONIO ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Penso che il gap nei confronti della Juventus ci sia ed esista ancora. Secondo me è importante, c'è poco da dire. Dobbiamo essere intelligenti a capire, a non passare da stati depressivi a euforia eccessiva con le valutazioni. In campionato abbiamo fatto il nostro dovere, in Coppa Italia abbiamo migliorato. È stata un'annata molto dura per me, anche dal punto di vista personale, c'è da finire nel migliore dei modi. Appena ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FORMAZIONE #AtalantaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - FBiasin : 2012–26 punti 2013–33 2014–42 2015–32 2016–24 2017–29 2018–23 2019–21 2020–1 I punti di distacco tra #Inter e… - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Le parole di Antonio Conte alla vigilia dell'ultima giornata di @SerieA ?? #AtalantaInter - mik_far : 1. Il discorso è semplice: l'upgrade in campo, nonostante tutto, è stato evidente, e non solo i numeri lo dimostran… - Pierlun : RT @sportface2016: #Inter, #Conte enigmatico: 'So solo io quello che ho dovuto fare per far arrivare #Lukaku' -