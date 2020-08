Gotti: «La squadra ha fatto un processo di miglioramento profondo» (Di sabato 1 agosto 2020) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue parole Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le parole del tecnico bianconero Mister siamo arrivati all’ultima giornata di questo campionato anomalo con rush finale molto dispendioso. Che contorni assume la sfida di domani contro il Sassuolo? La motivazione deve essere intrinseca, dentro di noi, quella di cercare di fare il meglio possibile in qualsiasi situazione. Fortunatamente la partita di domani non determina la salvezza dell’Udinese e, quindi, c’è la possibilità di giocare a calcio tout court contro una squadra che sta facendo molto bene. Dal canto nostro abbiamo attivato a nostra volta un percorso di ... Leggi su calcionews24

