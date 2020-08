Genoa Verona, i convocati di Nicola: torna Radovanovic (Di sabato 1 agosto 2020) Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera che vale una stagione contro il Verona Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Verona. Partita decisiva per la salvezza del Genoa. PORTIERI: Perin, Iachazo, MarchettiDIFENSORI: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, MasielloCENTROCAMPISTI: Lerager, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata, Behrami, RovellaATTACCANTI: Sanabria, Destro, Favilli, Pinamonti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

