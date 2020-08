Formula 1, Hamilton centra la 91esima pole nel circuito di casa. Leclerc quarto, Vettel nono (Di sabato 1 agosto 2020) Lewis Hamilton non smette più di stupire. Il pilota inglese centra una pole clamorosa sul circuito di casa di Silverstone facendo segnare anche il nuovo record di pista: 1'24'303''. Una prestazione da urlo e come al solito senza macchia del 6 volte campione del mondo che sale così a quota 91 pole position in carriera.Hamilton PERFETTOcaption id="attachment 993835" align="alignnone" width="300" Lewis Hamilton (Getty Images)/captionAlle spalle del campione inglese troviamo Bottas e poi Verstappen che ha beffato Leclerc di un solo decimo. Prestazione opaca invece per Vettel che si piazza in nona posizione. Questo lo schieramento per la gara di domenica:1L. HamiltonMercedes2V. ... Leggi su itasportpress

