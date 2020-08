Fabian con l'aiutino: Napoli in vantaggio! (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli in vantaggio al minuto 9! Mertens appoggia al limite per Fabian, lo spagnolo si aggiusta il pallone e col mancino (leggera deviazione di Luis Felipe) porta gli azzurri avanti. Per lo spagnolo è il terzo gol in campionato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Fabian con l'aiutino: Napoli in vantaggio! - Bertolca10 : Sbloccare tutte le gare delle 20.45. Dopo Inter e Juve anche il Milan trova il vantaggio con un autogol propiziato… - sscalcionapoli1 : Napoli in vantaggio! Fabian insacca con un bel tiro fuori area, c'è deviazione di Luis Felipe #NapoliLazio… - grisou79 : Bell’azione, manovrata, porta Fabian solo al limte, centrale. La piazza (con una leggera deviazione) all’incrocio.… - delinquentweet : La sblocca anche il Napoli con Fabian Ruiz che la piazza agevolato da una deviazione malevola che beffa Strakosha #NapoliLazio -