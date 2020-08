Calcio in lutto, è morto Tataw: storico capitano del Camerun (Di sabato 1 agosto 2020) Calcio in lutto, è morto Tataw: storico capitano del Camerun ad Italia ’90. Il calciatore africano aveva 57 anni L’ex capitano del Camerun Stephen Tataw è morto all’età di 57 anni dopo una lunga malattia, come confermato dal presidente della federazione Camerunese Seidou Mbombo Njoya. Tataw era famoso per aver condotto i Leoni Indomabili alla … L'articolo Calcio in lutto, è morto Tataw: storico capitano del Camerun proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TorinoFC_1906 : In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domeni… - CalcioWeb : Lutto nel mondo del calcio, muore un eroe di Italia '90: era stato capitano della sua Nazionale - - VincePastore : RT @CalcioPillole: Lutto nel mondo del calcio. Nella sua casa a Yaoundé, in Camerun, si è spento a 57 anni Stephen #Tataw, capitano dei mi… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Lutto nel mondo del calcio. Nella sua casa a Yaoundé, in Camerun, si è spento a 57 anni Stephen #Tataw, capitano dei mi… - checcomontanari : RT @CalcioPillole: Lutto nel mondo del calcio. Nella sua casa a Yaoundé, in Camerun, si è spento a 57 anni Stephen #Tataw, capitano dei mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto Ventimiglia Calcio in lutto per la morte di Pietro Zuppardo Riviera24 E’ morto Corrado Brozzi Artigiano e storico sestierante

Quintana di Ascoli in lutto per l’improvvisa scomparsa di Corrado Brozzi fondatore del Sestiere di Sant’Emidio e storico Capitano dell’Arme rossoverde assieme a Tonino Orlini e Gianfranco Cesari L’imp ...

Ventimiglia Calcio in lutto per la morte di Pietro Zuppardo

Ventimiglia. Dopo una lunga malattia, si è spento a 69 anni Pietro Zuppardo, padre di Oscar, un importante quadro tecnico del Ventimiglia Calcio. I funerali si svolgeranno domani, primo agosto, nella ...

Quintana di Ascoli in lutto per l’improvvisa scomparsa di Corrado Brozzi fondatore del Sestiere di Sant’Emidio e storico Capitano dell’Arme rossoverde assieme a Tonino Orlini e Gianfranco Cesari L’imp ...Ventimiglia. Dopo una lunga malattia, si è spento a 69 anni Pietro Zuppardo, padre di Oscar, un importante quadro tecnico del Ventimiglia Calcio. I funerali si svolgeranno domani, primo agosto, nella ...