Bologna-Torino, Mihajlovic: “Vogliamo vincere, questa stagione è stata un’agonia” (Di sabato 1 agosto 2020) Parola a Sinisa Mihajlovic.Il Bologna affronterà, nell'ultima giornata del campionato di Serie A, il Torino. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico serbo ha parlato della stagione in rossoblù e degli obiettivi a lungo e breve termine della sua squadra."Noi - dice Mihajlovic - vogliamo vincere l'ultima partita. Manca l'ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l'ora che finisca. Questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l'unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E' stata un'agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46. Nonostante tutto, in questo girone di ritorno ... Leggi su mediagol

Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: queste le parole del tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...

