A14 in tillt: salvato il pescarese che minacciava di suicidarsi dal viadotto (Di sabato 1 agosto 2020) Minaccia il suicidio dal viadotto Cerrano della A14: salvato giovane di Pianella con problemi psichiatrici. Disagi per gli automobilisti in transito, code chilometriche e deviazioni. E’ stato recuperato e salvato l’uomo che dalle 9 di stamattina, sull’autostrada A14, minacciava di lanciarsi nel vuoto dal viadotto Cerrano vicino Pescara. Si tratta di un giovane pescarese con … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A14 tillt Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : A14 tillt