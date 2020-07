The Last of Us di HBO: l'adattamento non stravolgerà la storia originale, ma la espanderà (Di venerdì 31 luglio 2020) Come vi avevamo riportato, The Last of Us diventerà una serie TV, che sarà diretta da Craig Mazin di Chernobyl e prodotta e scritta dal Neil Druckmann di Naughty Dog. Oggi Mazin ha spiegato il modo in cui eventuali modifiche apportate alla serie non stravolgeranno la storia originale, ma la espanderanno."Penso che i fan si preoccupino del fatto che, quando la proprietà viene concessa in licenza a qualcun altro, quelle persone non capiscono davvero il medium o pensano che verrà stravolto", ha detto Mazin in un podcast della BBC. "In questo caso, io sto lavorando con il director del gioco, e quindi i cambiamenti che stiamo apportando sono progettati per riempire ed espandere le cose, non per annullare, ma piuttosto per migliorare"."Stiamo creando qualcosa di nuovo e stiamo anche reinventando ciò che ... Leggi su eurogamer

