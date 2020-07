Temptation Island, Antonio e Annamaria grande passo: in arrivo la cicogna (Di venerdì 31 luglio 2020) Sembrava che la loro storia fosse arrivata al capolinea, ma al falò di confronto la coppia partenopea composta da Annamaria e Antonio è uscita da reality mano nella mano. E oggi, a esperienza conclusa, la loro storia va avanti a gonfie vele, tant’è che stanno provando ad avere un figlio. Photo by – Google Annamaria … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: “Mi sento colpita nella mia dignità di donna, ma Pietro è molto altro”. Antonella Elia torna con Pietro Delle Piane: il… - APmagazineit : “Mi sento colpita nella mia dignità di donna, ma Pietro è molto altro”. Antonella Elia torna con Pietro Delle Pian… - giuly0096 : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… -

Gli ultimi ad affrontare il falò, nella puntata di ieri di Temptation Island, sono stati Manila e Lorenzo Amoruso. E, come promesso, il loro è stato un falò davvero emozionante! Manila, a poche ore da ...Standing ovation sui social per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che, non solo hanno dimostrato di essere molto innamorati, ma hanno conquistato il pubblico con le proprie personalità. Lorenzo è entra ...