Sabaudia, chiuso stabilimento balneare: positivo un bagnino (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ stato chiuso temporaneamente lo stabilimento ‘Il Gabbiano’ di Sabaudia. Questo perché è risultato positivo al Coronavirus un bagnino dipendente dello stabilimento. L’assistente bagnante aveva preso alcuni giorni di pausa dal lavoro perché a casa con la febbre. Poi si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. La Asl di Latina sta monitorando la situazione e ha avviato l’indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sabaudia, chiuso stabilimento balneare: positivo un bagnino - CCISS_Ministero : SS7 Via Appia tratto chiuso causa rilievi incidente tra SS7 Incrocio Pontinia (Km 80,4) e Incrocio Sabaudia (Km 87… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabaudia chiuso

Il Caffè.tv

Tra i contagiati dal Covid-19 in Puglia c'è anche un bimbo di quattro mesi che, per disposizione dell'Asl, è già in isolamento assieme ai suoi genitori ...Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte è al mare a Sabaudia, Latina. Guarda le foto esclusive ... uno degli hotel della Capitale che tra lockdown e frontiere chiuse hanno sofferto ...