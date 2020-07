Rangnick lascia la Red Bull: “Ora è il momento giusto per dire addio” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ralf Rangnick lascia ufficialmente la Red Bull. Il dirigente ha deciso di interrompere con un anno di anticipo l’accordo che lo legava al Lipsia. “Ora è il momento giusto per concludere il mio lavoro con la Red Bull” ha dichiarato il tecnico, che sembrava ad un passo dal Milan prima del rinnovo di Pioli, “voglio ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Mateschitz per il sostegno e la fiducia. Mi hanno dato da fare qualcosa qui negli ultimi anni, da costruire qualcosa di unico“. “Red Bull Soccer è un’organizzazione di grande successo che è posizionata in modo eccellente in tutto il mondo. È stato un grande onore e un orgoglio aver contribuito a questo. Voglio fare i miei più sinceri auguri ... Leggi su sportface

Una settimana dopo il mancato passaggio al Milan, Ralf Rangnick lascia la Red Bull: "Questo è il momento giusto per concludere il mio lavoro qui". Niente Milan, niente più Red Bull. Le voci delle ...

A sorpresa Ralf Rangnick lascia la direzione generale delle squadre calcistiche Red Bull. Ma la sua carriera non proseguirà al Milan. Da Salisburgo rimbalza una notizia piuttosto clamorosa: Ralf Rangn ...

