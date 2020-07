Probabili formazioni Atalanta Inter: in palio il secondo posto (Di venerdì 31 luglio 2020) . Ilicic e Palomino out, Conte non ritrova Sensi Un secondo posto che può valere molto per entrambe, anche se l’Atalanta vuole entrare nella storia. Sabato sera al Gewiss Stadium ci sarà un’occasione incredibile per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che cercheranno di chiudere al meglio un’annata incredibile. L’Inter, però, non vuole lasciare tutta la festa a Gomez e compagni. COME ARRIVA L’Atalanta – Ancora out Josip Ilicic, anche Palomino potrebbe rimanere fuori dai convocati in vista della sfida di domani sera. Spazio al solito 3-4-1-2, in difesa torna anche Toloi dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori dal match contro il Parma. Zapata andrà a fare coppia con Gomez in attacco, Pasalic si posizionerà sulla trequarti. COME ... Leggi su calcionews24

GioacchinoRDiMa : #Cosenza - #Juve #Stabia: #Curiosità e probabili #formazioni. Onorate #Castellammare!!! O si fa Stabia, o si muore… - blab_live : #SerieB #CosenzaJuveStabia: gara chiave tra playout e salvezza. Probabili formazioni, pronostico e variazioni Blab… - Notiziedi_it : Atalanta-Inter: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - Notiziedi_it : Napoli-Lazio: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - Notiziedi_it : Milan-Cagliari: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 38ª giornata Goal.com Atalanta Inter, tornano dal 1' Lautaro e Skriniar: le probabili formazioni

Manca sempre meno alla fine di questo strano ed ambiguo campionato di Serie A. Le vicissitudini che hanno riguardato l'Inter sono stati molteplici: infortuni, squalifiche, risultati poco esaltanti, ri ...

Diretta Psg-Lione ore 21.10: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Le due squadre francesi, avversarie di Atalanta e Juve in Champions League, si affrontano nella finale di Coppa di Lega PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver conquistato il titolo di Ligue 1 e la Coppa di Fran ...

Manca sempre meno alla fine di questo strano ed ambiguo campionato di Serie A. Le vicissitudini che hanno riguardato l'Inter sono stati molteplici: infortuni, squalifiche, risultati poco esaltanti, ri ...Le due squadre francesi, avversarie di Atalanta e Juve in Champions League, si affrontano nella finale di Coppa di Lega PARIGI (FRANCIA) - Dopo aver conquistato il titolo di Ligue 1 e la Coppa di Fran ...