Napoli, dottoressa aggredita a colpi di mozzarelle (Di venerdì 31 luglio 2020) Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - aggredita a colpi di mozzarelle, a Napoli. E' successo a una dottoressa dell'ospedale del Mare. Un familiare di un paziente, che lamentava l'attesa troppo lunga, le ha scagliato contro un contenitore di mozzarelle. L'episodio è di ieri sera e il presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, esprime "solidarietà e vicinanza alla collega aggredita dalla parente di un ricoverato", sottolineando che una legge per la sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari, "è un passo avanti importante ma, da sola, non sarà sufficiente a mettere fine a questa piaga che, colpendo gli operatori a livello fisico e psicologico, mina la sicurezza stessa delle cure". Per il numero uno ... Leggi su liberoquotidiano

