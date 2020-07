Maltempo, Coldiretti: “Sos frane con i nubifragi sulla terra arida” (Di venerdì 31 luglio 2020) Con il caldo e la siccità che stringono in una morsa l’Italia da Nord a Sud la pioggia è attesa nelle campagne ma per portare benefici l’acqua deve cadere in modo costante e prolungato mentre i forti temporali con precipitazioni intense rischiano di provocare danni poiché i terreni non riescono ad assorbire la pioggia che cade violentemente e scardina i campi provocando frane e smottamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle frane e agli smottamenti che hanno coinvolto il Nord Italia dalla Lombardia al Trentino fino alla Valle d’Aosta a causa dei violenti temporali. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia, con una tendenza alla tropicalizzazione che – precisa la Coldiretti – si manifesta con ... Leggi su meteoweb.eu

