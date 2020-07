Juve, Sarri: 'Contro la Roma niente Under 23, ma chi non può giocare, riposa' (Di venerdì 31 luglio 2020) Contro la Roma non scenderà in campo l'Under23, ma nemmeno i titolarissimi, tra squalifiche, acciacchi e turnover. Sarri doserà le forze nella passerella dello Stadium, perché c'è il Lione che incalza. Leggi su leggo

