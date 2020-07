Incidente all’alba, morto un 27enne di Bernareggio, gravissimo un 26enne di Bollate (Di venerdì 31 luglio 2020) Un 27enne di Bernareggio è morto questa mattina in seguito allo schianto frontale della Opel di cui era alla guida, con un grosso camion ad Usmate Velate. Sul sedile accanto c’era un 26enne di Bollate, che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e versa in gravissime condizioni. L’Incidente si è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Incidente all’alba, morto un 27enne di Bernareggio, gravissimo un 26enne di Bollate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

