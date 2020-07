È morto Herman Cain: imprenditore e politico del Partito Repubblicano statunitense (Di venerdì 31 luglio 2020) Herman Cain è morto dopo aver contratto il virus Covid-19. A Giugno era al contestato convegno di Tulsa È morto Herman Cain, imprenditore e politico statunitense che nel 2011 per alcuni mesi fu il candidato favorito alle primarie del Partito Repubblicano, prima di ritirarsi in seguito a varie figuracce e diverse accuse di molestie sessuali. Cain aveva 74 anni, era afroamericano e da tre settimane era ricoverato dopo essersi ammalato di COVID-19. A fine giugno aveva partecipato al discusso comizio del presidente Donald Trump a Tulsa senza indossare una mascherina. Herman Cain sostenitore delle politiche del presidente aveva ... Leggi su zon

