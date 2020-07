CorSport: Barcellona-Napoli, le scelte di Gattuso in base alle rotazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Corriere dello Sport avanza delle ipotesi sulla formazione che sceglierà Gattuso per Barcellona-Napoli. “C’è una traccia di squadra, si può leggere nelle rotazioni, ed a Barcellona – presumibile, quasi certo – la cominceranno quelli che legittimamente si sospettano. Ospina per cominciare dal basso, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni perché riferimenti d’una idea. Maksimovic e Koulibaly a far da scudo al portiere. In mezzo al campo, va da sì, i due palleggiatori più affascinanti, che sono Fabian Ruiz e Zielinski, ai quali dovrà essere Demme a concedere coperture ed equilibri. E davanti, il tridente classico, quello di sempre e al quale basta uno sguardo, forse meno, per sapere dove andare a sistemare ... Leggi su ilnapolista

