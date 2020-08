Battletoads: pubblicato un nuovo trailer con la data di uscita (Di venerdì 31 luglio 2020) Rare ha annunciato su Xbox Wire la data di uscita di Battletoads assieme ad un nuovo trailer che ne mostra il frenetico gameplay Battletoads ha finalmente una data di uscita, come è possibile vedere nel nuovo trailer pubblicato da Rare su Xbox Wire. Il gioco rappresenta il ritorno sulla scena di una IP storica, che affonda le sue origini addirittura nel primissimo Nintendo Entertainment System. Questo nuovo capitolo sarà sviluppato da Dlala Studios in collaborazione con la stessa Rare, che sembra essere molto impegnata, ultimamente. La data di uscita di Battletoads non è lontana e dal nuovo ... Leggi su tuttotek

