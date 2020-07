Zicchieri: Zingaretti rimborsi soldi mascherine e si dimetta (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Zingaretti chiarisca la vergognosa vicenda del mascherina-gate invece di perdere tempo accampando scuse risibili. E soprattutto rimborsi ai contribuenti i soldi che sono andati persi. La Regione Lazio ha pagato per forniture mai arrivate delle aziende che operavano in altri settori, senza fare i dovuti controlli. Come svelato dalle ‘Iene’ erano aziende con rapporti di conoscenza con lo staff ristretto di Zingaretti. Siamo dunque di fronte a uno scandalo senza precedenti. Il Governatore si dimetta”. Cosi’ in un comunicato Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla camera. Leggi su romadailynews

Senta Zicchieri, migranti e Covid sono un binomio molto forte ... «Una situazione pazzesca, della quale dovrebbe rispondere anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.Parliamo di ...

L'accoglienza di migranti a Fiuggi non rappresenta una novità, ma il fatto che in queste ore siano arrivate altre cinquantotto persone sta alimentando il dibattito nella cittadina termale. Si tratta d ...

