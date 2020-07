‘Temptation Island 7’, le coppie si raccontano a un mese dalla fine del programma (e non mancano i colpi di scena!) (Di venerdì 31 luglio 2020) Abbiamo assistito stasera all’ultima puntata di Temptation Island 7: dopo aver assistito alla seconda parte del falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e a quelli di Anna Boschetti e Andrea Battistelli e di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, come di consueto nelle ultime edizioni, Filippo Bisciglia ci ha rivelato come procede, oggi, l’amore tra le coppie, tra conferme e inaspettati colpi di scena. I primi a raccontare la loro nuova quotidianità a Filippo sono stati proprio Manila e Lorenzo: il lieto fine che abbiamo visto nel loro falò si è concretizzato con il ritorno alla vita di tutti i giorni. Sempre più innamorati i due hanno rivelato di essere sempre più convinti del loro amore e di essersi messi, finalmente, alla ricerca di un nido d’amore a Roma, ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - MariahTerranova : Raga è finito Temptation Island a sto punto vado ad allevare canguri in Australia è stato un piacere arrivederci. #TemptationIsland - giuseppe_alto : Temptation Island, Antonella Elia: 'Pietro non è un mostro ma ho bisogno di tempo' - rebiixsx : LA MIA PIÙ GRANDE DELUSIONE DI TEMPTATION ISLAND 2020 io credevo in lui, è nel suo bel faccino - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 7’, le coppie si raccontano a un mese dalla fine del programma (e non mancano i colpi di scena!) -

