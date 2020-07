Serena Enardu vittima di un incidente: “Sto malissimo, aiutatemi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Serena Enardu a respirato dell’acido muriatico L’ex tronista e gieffina Serena Enardu ha letteralmente passato una notte da incubo. Per tale ragione l’ex compagna di Pago ha voluto condividere il suo sfogo con tutti coloro che la seguono sui social network. Attraverso il suo account Instagram, la ragazza sarda ha postato delle clip nelle Stories per spiegare ai follower di non aver dormito nemmeno un minuto e di aver lottato per ore contro una blatta che era entrata nel suo appartamento. A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha deciso di fare una disinfestazione fai da te, utilizzando dell’acido muriatico e acqua bollente in quantità davvero sproporzionate. Un’iniziativa pericolosa che le ha causa alcuni danni: “Mi devo essere anche intossicata ... Leggi su kontrokultura

clikservernet : Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima” - Noovyis : (Serena Enardu: “Mi sono intossicata perché ho inalato gli acidi, mi sono svegliata gonfissima”) Playhitmusic - - Cagniolini : Stavo guardando questa storia di Serena Enardu, orgullo de Cerdeña, e per la prima volta ho sentito quella canzone… - ElisaDiGiacomo : Serena Enardu ha rivisto Pago: ‘Ci siamo fatti una chiacchierata soft’ - QuotidianPost : Serena Enardu e Pago si sono incontrati: cosa è successo tra i due ex? -