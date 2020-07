Sassari, abusi su una bambina di 8 anni: indagato lo zio del padre (Di giovedì 30 luglio 2020) Sassari, abusi su una bambina di 8 anni. I presunti abusi sarebbero avvenuti mentre la bambina, che ha otto anni, andava a trovare il padre, separato da sua mamma. E in queste occasioni la piccola avrebbe incontrato anche lo zio 63enne del genitore. A far saltare fuori una realtà sconcertante – qualora le accuse venissero confermate – sono state alcune frasi della bambina. Frasi che hanno giustamente messo in allarme la donna che si è rivolta a un avvocato e ha poi presentato una denuncia. Ieri si è tenuto l’incidente probatorio nella stanza delle audizioni protette del tribunale di Sassari davanti al giudice Antonello Spanu. Leggi su limemagazine.eu

SASSARI. I presunti abusi sarebbero avvenuti mentre la bambina, che ha otto anni, andava a trovare il padre, separato da sua mamma. E in queste occasioni la piccola avrebbe incontrato anche lo zio 63e ...

