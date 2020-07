Ragazza morta | addio a Raffaella Antonelli dopo intervento ritenuto facile (Di giovedì 30 luglio 2020) Una sfortunata Ragazza morta dopo una operazione necessaria ma “non rischiosa”. Raffaella Antonelli era bellissima e molto amata da tutti quanti. Da Ancona arriva la notizia di una Ragazza morta a seguito di un brutto male. Nemmeno l’intervento chirurgico nel quale lei per prima aveva riposto tutte le sue speranze è servito a salvarle la … L'articolo Ragazza morta addio a Raffaella Antonelli dopo intervento ritenuto facile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

_darkbluecherry : RT @maticalmi: una ragazza per il compleanno è andata in vacanza con delle amiche, là hanno fatto un incidente d’auto e lei è morta. incred… - xAnxiousGirl : RT @maticalmi: una ragazza per il compleanno è andata in vacanza con delle amiche, là hanno fatto un incidente d’auto e lei è morta. incred… - qn_lanazione : #Perugia. #Ragazza #morta a #Mykonos, 'Addio #Carlotta, ti abbiamo visto crescere' - gbrfrc__ : RT @maticalmi: una ragazza per il compleanno è andata in vacanza con delle amiche, là hanno fatto un incidente d’auto e lei è morta. incred… - magucha72 : RT @mariansia___: Chi si meraviglia dei fatti di Piacenza forse non conosce a fondo la storia di Serena Mollicone. Serena, una ragazza trab… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza morta Ragazza morta in vacanza, racconto choc dell’amica: "Non riuscivamo a trovarla" La Nazione Gianrico Tedeschi, addio a 100 anni: una vita in scena

Protagonista in teatro e in tv. Il ricordo del figlio dell’onorevole udinese Martino Scovacricchi: «L’attore e mio padre nei lager in Germania: per sopravvivere cucinavano i topi» «Mio padre, Martino ...

L’incubo di Ben, caduto in un dirupo e salvato dai soccorritori dopo 48 ore

Stava inseguendo un animale selvatico quando è scivolato in un dirupo. A salvargli la vita dopo oltre 48 ore di ricerche è stato il fiuto infallibile di un “collega”, un altro cane che ha indirizzato ...

Protagonista in teatro e in tv. Il ricordo del figlio dell’onorevole udinese Martino Scovacricchi: «L’attore e mio padre nei lager in Germania: per sopravvivere cucinavano i topi» «Mio padre, Martino ...Stava inseguendo un animale selvatico quando è scivolato in un dirupo. A salvargli la vita dopo oltre 48 ore di ricerche è stato il fiuto infallibile di un “collega”, un altro cane che ha indirizzato ...