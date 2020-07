Porto Empedocle, il traghetto serve ai migranti e i turisti restano a terra (Di giovedì 30 luglio 2020) I turisti non partono, c'è da spostare i migranti. Notte di tensione a Porto Empedocle dove è scoppiata la protesta degli aspiranti vacanzieri rimasti a terra. Molti turisti hanno chiesto il rimborso del biglietto dopo avere atteso la nave diretta a Lampedusa, arrivata in ritardo e mai più ripartita. Stando al racconto delle persone a bordo del traghetto, il ritardo sarebbe dovuto alle procedure di imbarco di più di 300 migranti, poi effettivamente scesi e collocati, a piedi, nella vicina tensostruttura di Porto Empedocle (già satura e teatro della fuga, indisturbata, di un centinaio di migranti pochi giorni fa). Questa situazione ha portato ... Leggi su iltempo

