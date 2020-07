Pietro Maso e il reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Maso, condannato per aver ucciso i genitori nel 1991 nella sua casa di Montecchia di Crosara uccise entrambi i suoi genitori, Antonio Maso e Mariarosa Tessari per prendersi la sua parte di eredità, ha ricevuto il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l’anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale Oggi. La lista in cui compare Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019 e, secondo li suo legale, Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi corsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto “in perpetuo ” dai pubblici uffici. Secondo la legge – spiega ... Leggi su nextquotidiano

