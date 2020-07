Pd e Lista Cattrini si rivolgono al Prefetto denunciando vizi di legittimità e procedurali per il Consiglio del 3 agosto (Di giovedì 30 luglio 2020) ... a, quando in data 24 luglio 2020 è stato convocato il Consiglio Comunale, nessuna proroga era stata deliberata ed ancora oggi non è comunque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che, ad ... Leggi su ossolanews

Domodossola, la minoranza scrive al prefetto: "No al Consiglio comunale in videoconferenza"

«No al Consiglio comunale in videoconferenza del 3 agosto: ci sono temi così importanti che serve essere presenti». E’ questo il contenuto della lettera che i consiglieri di minoranza del Partito demo ...

