Migranti, Di Maio convoca l’ambasciatore tunisino: “Più controlli per prevenire le partenze e far ripartire i rimpatri” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il nuovo aumento degli sbarchi dalla Tunisia ha spinto la Farnesina a convocare l’ambasciatore di Tunisi in Italia per un incontro con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Un’accelerata che, dopo il viaggio del ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, volata nel Paese nordafricano lunedì per un incontro con il presidente Kais Saied, ha lo scopo di intavolare rapidi colloqui sulle nuove misure da adottare per limitare le partenze della Tunisia e favorire invece i rimpatri. Dato che l’Italia considera il Paese sicuro e che da lì proviene il maggior numero di Migranti arrivati sulle nostre coste nelle ultime settimane, la Farnesina ha fatto sapere di aver chiesto all’ambasciatore di intensificare i controlli nei luoghi di partenza, in particolare ... Leggi su ilfattoquotidiano

