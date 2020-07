Metamorphosis: il puzzle platform ispirato al celebre racconto di Franz Kafka ha una data di uscita (Di giovedì 30 luglio 2020) All in! Games ha annunciato la data di uscita di Metamorphosis, l'avventura narrativa ispirata al celebre racconto di Franz Kafka. Metamorphosis uscirà il 12 agosto su PC (Steam e GOG), PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Il gioco è ora disponibile per il preordine su Xbox One con uno sconto del 10%. Inoltre, una demo gratuita sarà disponibile su Steam dal 29 luglio al 5 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

