Lockdown dal 1° agosto? Conte: “Assolutamente no, l’opposizione fa confusione” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si confonda la popolazione perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi tornare al Lockdown dal primo agosto. Non è affatto così“. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito ad alcune interpretazioni dello stato d’emergenza secondo le quali avrebbe portato il Paese ad un nuovo Lockdown a partire dal mese di agosto. “La proroga è una scelta inevitabile, per certi versi obbligata e fondata su valutazioni tecniche – ha spiegato il premier -. Non è preclusa ovviamente una valutazione politica, che anzi oggi vi viene richiesta, ma ... Leggi su sportface

Radio Bruno Estate ha portato sul palco una sfilata di artisti e di hit estive I Nomadi e Beppe Carletti cantano “Io vagabondo” con i mille spettatori MODENA «È tanti anni che presentiamo questa sera ...

India, Covid fuori controllo: più di metà degli abitanti delle baraccopoli potrebbe avere il virus

Sono numeri sempre più fuori controllo quelli che arrivano dall’India colpita dal Covid. Il Paese che, in un primo momento, sembrava aver scampato la furia del virus, anche grazie a un rigidissimo loc ...

