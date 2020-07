Linee Guida Didattica a Distanza, Novità in Arrivo (Di giovedì 30 luglio 2020) La Ministra dell’Istruzione Azzolina martedì ha inviato ai sindacati le Linee Guida per la Didattica a Distanza. Il quotidiano La Repubblica segnala alcune novità riportate nel documento. Per quanto riguarda le lezioni a Distanza, la proposta è di farle a metà classe mentre l’altra parte di alunni rimane in aula. Di settimana in settimana si cambia. Le Linee Guida illustrano anche le misure che si adotteranno in caso di un secondo lockdown. Per le superiori saranno fatte almeno 20 ore settimanali di lezione, 15 per le elementari e videochat per gli alunni dell’infanzia. Con la Didattica a Distanza l’ora di lezione durerà 45 minuti. Ai docenti sarà chiesta ... Leggi su youreduaction

