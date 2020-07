Incidente sull’Asse Mediano altezza Giugliano: lunghe code e traffico paralizzato (Di giovedì 30 luglio 2020) Asse Mediano. Incidente sull’asse Mediano, traffico in tilt. Si è verificato in questi minuti un scontro sull’asse Mediano tra due auto, all’altezza dello svincolo di Giugliano in direzione Napoli. Una lunghissima coda si è formata a causa del sinistro. Non ci sarebbero feriti gravi. Allertati i soccorsi che stanno giungendo sul luogo dell’Incidente. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Incidente sull’Asse Mediano altezza Giugliano: lunghe code e traffico paralizzato Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

cagliaripad : Grave incidente d’auto sull’Asse mediano: 25enne sbalzata fuori dall’abitacolo - inarteziogio : Maps segnalava che la tangenziale era bloccata e allora ho preso l'asse mediano. Sull'asse mediano ho trovato un brutto incidente. -

