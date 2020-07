Il tragico autogol di "mascherina" Zingaretti (Di venerdì 31 luglio 2020) Quando nessuno sembrava pensarci più, è la regione di Nicola Zingaretti a ritirare fuori la clamorosa truffa delle mascherine volatilizzate assieme ad un bel paccone di milioni di euro. Zingaretti deve avere un genio della comunicazione alle sue dipendenze. Si è fatto trasformare in una specie di Comunardo Niccolai – il celebre campione degli autogol nel Cagliari di antica memoria – ingaggiando un duello con tanto di minaccia di querele con Matteo Salvini. E peraltro nella giornata più sbagliata, quella della decisione del Senato sul “sequestro” della Open Arms. Aldilà delle apparenze, il leader della Lega ieri aveva un diavolo per capello. La giornata poi conclusa con il sì della maggioranza dei senatori (per appena otto voti) al processo per aver fatto il proprio ... Leggi su iltempo

