Il Tg2 aveva capito che il Senato non aveva dato l’autorizzazione a procedere contro Salvini, gaffe in diretta (Di giovedì 30 luglio 2020) C’è stata – e lo abbiamo notato facendo rassegna stampa questa mattina – una confusione piuttosto vasta e articolata in merito alle modalità del voto di oggi al Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Open Arms. Su alcuni quotidiani di destra, infatti, era stato scritto che i partiti di governo non avrebbero mai avuto la maggioranza assoluta per mandare il leader della Lega al processo di Palermo, ribaltando il fatto che – invece – era Salvini che avrebbe dovuto avere 161 voti a favore per evitare il processo. Il Tg2 è incappato nello stesso qui pro quo nei minuti frenetici che sono seguiti all’esito della votazione. LEGGI ANCHE > La giornalista del Tg2 si mette in mezzo a Giorgio Mottola e Salvini ... Leggi su giornalettismo

Il Tg2 non ha tardato a replicare in merito alla vicenda, pubblicando una nota nella quale si scusa per lo scivolone. “È stato un grave errore di interpretazione del risultato, che abbiamo corretto ...

Open Arms, Senato autorizza processo a Salvini Leader Lega: "Vado avanti a testa alta"

Si dice "tranquillo" perchè a suo dire "le carte sono là, non sono cambiate e parlano chiaro". Matteo Salvini ostenta sicurezza nel giorno del voto al Senato di autorizzazione a procedere per il proce ...

