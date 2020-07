GAZZETTA – “Ciro Immobile a 35: è Scarpa d’oro” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Virus positivo nel Siviglia, Barca-Napoli sotto esame: la Uefa ha un piano B” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport. Grande attenzione alla curva del contagio in Spagna in vista della sfida di Champions League al Camp Nou in programma il prossimo 8 agosto. “Firmato Ibra” è invece il titolo dedicato al Milan: il gigante svedese ha trascinato i rossoneri anche nel successo sulla Sampdoria. Con la conferma di Stefano Pioli in panchina, è assai probabile che anche l’attaccante possa rimanere a Milano. La sua media-goal non è da sottovalutare. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

sportli26181512 : Lazio-Brescia: Immobile, gol, palo, assist (7). Andrenacci saracinesca (7.5): Lazio-Brescia: Immobile, gol, palo, a… - Ciro_Marvel : @Gazzetta_it Mischiamo le squadre - draghineimari : @Gazzetta_it Tradotto: @robymancio fa schifo perché il centrocampo della nazionale non è in grado di farlo segnare… - VinceTorriti : @Gazzetta_it Non ve basterebbe un bosco, DON chuck castoro!! ???????? KING CIRO - Ciro_Marvel : @LinoPellegrino @Gazzetta_it Guarda che se vale per de Ligt vale anche per Koulibaly che ve lo vantate tanto -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “Ciro Parma, la spesa solidale della Casa delle donne: “Da una scintilla è nata una gara per aiutare” La Repubblica