'Everwild è un qualcosa di veramente unico e speciale, mai visto in altri giochi' (Di giovedì 30 luglio 2020) Recentemente Aaron Greenberg ha speso qualche parola sul prossimo gioco sviluppato da Rare, Everwild. Il progetto è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno, con un nuovo trailer mostrato durante l'evento Xbox Games Showcase. Ora, il marketing leader di Microsoft ha affermato che il titolo di Rare sarà un qualcosa di mai visto.Durante un'intervista attraverso un podcast, Greenberg ha dichiarato: "Quello che Louise O'Connor e il team di Rare stanno costruendo con Everwild è qualcosa di veramente unico e speciale. è diverso da qualsiasi altro gioco mai realizzato. E hanno una visione così creativa ... Vogliamo dare loro tutta la libertà di creare ... Leggi su eurogamer

