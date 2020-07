Economia, aerei, migranti: le vere emergenze Conte non sa affrontarle (Di giovedì 30 luglio 2020) Giuseppe Conte ha ottenuto la proroga dello stato d'emergenza, anche se con alcuni paletti imposti dalla sua stessa maggioranza. I costituzionalisti inorridiscono, i virologi protestano, l'opposizione sale sulle barricate, ma noi vogliamo essere caritatevoli. Diciamo che la decisione del governo sia condivisibile: il problema è che, mentre il premier pretende di gestire con poteri speciali situazioni che rientrerebbero nell'ordinarietà, non è capace di tenere sotto controllo le vere emergenze dell'Italia. Sui voli dai Paesi a rischio, l'esecutivo s'è mosso in ritardo; sui migranti, ha deciso di spedire l'esercito solo dopo che sono state diffuse le foto dei militari armati a guardia degli assembramenti in spiaggia; e sull'Economia non ha idee. L'unica emergenza, per ... Leggi su nicolaporro

La compagnia aerea Emirates ha ricevuto un doppio riconoscimento in occasione del Tripadvisor Travelers’ Choice awards for Airlines 2020, essendo stata premiata sia come Best First Class a livello mon ...

Voli aerei tra rincari e crollo dell’offerta in Sardegna (e non solo)

Stagione estiva in chiaroscuro per la Sardegna che tra meno presenze straniere e numero dei voli diminuito, abbinato ad un rincaro delle tariffe, sta vivendo un periodo non del tutto roseo. Di recente ...

