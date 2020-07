Coronavirus, Speranza: “Priorità assoluta è tenere la curva sotto controllo, preoccupano i dati dall’estero” (Di giovedì 30 luglio 2020) Boom di contagi, che salgono di 386 in 24 ore, e solo tre decessi. È questa la situazione del Coronavirus in Italia fotografata dai dati giornalieri del ministero della Salute. Delle tre vittime, dato più basso dall’inizio dell’emergenza, due sono state registrate in Emilia-Romagna e una in Lazio. “La battaglia non è vinta. Come ho detto altre volte, siamo fuori dalla tempesta ma non siamo in un porto sicuro”, avverte il ministro Roberto Speranza, definendo “preoccupanti” i dati del Covid all’estero, dove da giorni si assiste a un’accelerazione della diffusione del virus. Il titolare della Salute ha partecipato in teleconferenza al G7 con i suoi omologhi: “Soltanto insieme possiamo sconfiggere questa pandemia. La priorità ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - SkyTG24 : Coronavirus, Speranza: “Dati internazionali su Covid-19 sono ancora preoccupanti” - clikservernet : Coronavirus, Speranza: “Priorità assoluta è tenere la curva sotto controllo, preoccupano i dati dall’estero” - Noovyis : (Coronavirus, Speranza: “Priorità assoluta è tenere la curva sotto controllo, preoccupano i dati dall’estero”) Pla… -