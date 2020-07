Samp-Milan 1-4, le pagelle rossonere: Ibra fuoriclasse, che numeri Calhanoglu (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Milan continua la sua corsa al quinto posto, vincendo contro la Sampdoria grazie alle reti di Calhanoglu, di Leao e alla doppietta di Ibrahimovic. Donnarumma 7 - Nel primo tempo si limita a mostrare i suoi progressi nell'impostazione con i piedi. Nel secondo, chiude la porta a Quagliarella in due occasioni. Così e così nell'uscita sul cross di Leris, fantastico sul rigore di Maroni. Non può nulla sul tiro di Askildsen. Calabria 6,5 - Molto propositivo nella prima parte del primo tempo.... Leggi su 90min

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Serie A, la classifica: il Milan vince con la Samp e il Napoli è… - MilanWorldForum : Pioli commenta la vittoria contro la Samp -) - LoSport24 : #SamMil è dominio #Ibra ! Le pagelle dal Ferraris con un protagonista anche Oltreoceano #Samp #Milan --> - MilanWorldForum : Pioli commenta la vittoria contro la Samp -) -

Ultime Notizie dalla rete : Samp Milan

I rossoneri non mollano per il quinto posto. Biancocelesti sul velluto col Brescia, 2-0. In coda, i salentini restano in corsa col 2-1 al 'Friuli' mentre i rossoblù subiscono un pesante 5-0 in casa de ...PALERMO (ITALPRESS) – La Lazio batte il Brescia e rimane in piena lotta con Atalanta e Inter, che si sfideranno nell’ultimo match, per il secondo posto. Una rete di Correa nel primo tempo lancia la sq ...