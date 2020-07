Paura in Arizona, treno deraglia: fiamme e danni, crolla un ponte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allerta in Arizona dove un treno merci è deragliato: il mezzo è partito a Tempe, nella giornata odierna, e nella collisione ha provocato un enorme incendio e fatto crollare parte di un ponte. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 ora locale. Secondo quanto specificato dalla Union Pacific Railroad, nessuno dei membri dell’equipaggio del treno è rimasto ferito. Diverse strade sono state bloccate vicino a Tempe Town Lake e ad ovest del centro di Tempe, secondo la polizia locale.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

