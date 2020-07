Office 365, in arrivo nuove funzioni contro spam e malware (Di mercoledì 29 luglio 2020) Presto in Office 365, la suite di produttività cloud based di Microsoft, il colosso di Redmond fornirà maggiori informazioni riguardo le email di spam che sono state identificate come malevole dal filtro di protezione ATP (Advanced Threat Protection) e permetterà alle organizzazioni l’esportazione di una lista dei contatti più a rischio per l’analisi online. In questo modo Microsoft ha deciso di alzare nuovamente l’asticella per quanto riguarda il livello di protezione per i suoi servizi. ATP Threat Explorer incluso in Office 365 permetterà di inoltre di ottenere maggiori informazioni riguardo alle azioni successive al ricevimento di mail pericolose e all’Intervento manuale o del sistema Exchange Online zero-hour auto-purge (ZAP). Sul suo blog, Microsoft ha poi annunciato anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

l_delfico : Microsoft Office 365 Personal | utilizzabile da 1 persona, 1 abboname… - Deocampo_2001 : @MsLoyysaa Gamita tung office 365 acc sa One STI Portal App - ColperTraining : Planner è l’app online di Office 365 per pianificare e gestire le attività aziendali: comporre team, assegnare comp… - GoodmanPino : 28/07 Polemiche per la scelta di Office 365 Perchè scegliere Windows di Bill Gates a pagamento quando c'è la soluz… - MonicaSpizzico : RT @Aperiam_Italia: 5 giorni dedicati ai professionisti IT: questo corso è incentrato sulle competenze necessarie per configurare un tenant… -

Ultime Notizie dalla rete : Office 365 Office 365, in arrivo nuove funzioni contro spam e malware Il Fatto Quotidiano Office 365 aggiungerà queste funzioni per proteggervi da malware e spam

Microsoft sta pianificando di fornire maggiori informazioni riguardo le email di spam che sono state identificate come malevole dal filtro di protezione ATP (Advanced Threat Protection) e permetterà a ...

Microsoft, come cambierà la user experience di Office

Jon Friedman, capo del design di Microsoft Office, ha condiviso in un blog post, con gli utenti di tutto il mondo, la visione che la società di Redmond ha del futuro della user experience per i suoi s ...

Microsoft sta pianificando di fornire maggiori informazioni riguardo le email di spam che sono state identificate come malevole dal filtro di protezione ATP (Advanced Threat Protection) e permetterà a ...Jon Friedman, capo del design di Microsoft Office, ha condiviso in un blog post, con gli utenti di tutto il mondo, la visione che la società di Redmond ha del futuro della user experience per i suoi s ...