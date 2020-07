Migranti: 314 persone arrivate a Lampedusa nella notte (Di mercoledì 29 luglio 2020) I barchini sono stati intercettati stanotte dalla Guardia di finanza ed erano quasi tutti a 6 miglia di distanza. Nelle imbarcazioni dalle 7 persone fino ad un massimo di 17. La Guardia costiera ha però rintracciato, sempre a largo di Lampedusa (Ag), anche un grosso peschereccio con a bordo 160 Migranti di nazionalità tunisina. Ci … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

